В объединенную компанию войдут бренды BUD, Hoegaarden, «Клинское» и «Белый Медведь»

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev объявил о завершении сделки по слиянию бизнесов на территории России и Украины в равных долях с Anadolu Efes, самой крупной пивоваренной компанией Турции. Компании получили все необходимые согласования от уполномоченных государственных органов России и Украины и заключили обязывающие соглашения.

Теперь AB InBev и Anadolu Efes будут работать в составе единой группы компаний — AB InBev Efes. Совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний в равном соотношении, Председателем которого станет Тунджай Озильхан, Председатель Совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. Управленческая команда будет работать под руководством Дмитрия Шпакова, Президента AB InBev в России и Украине, который займет позицию Президента AB InBev Efes. Рой Корниш, Генеральный директор АО «Пивоварня Москва-Эфес», займет позицию финансового директора.

AB InBev Efes будет обладать уникальным портфелем брендов, включающим сильные международные и локальные бренды, такие как Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovický Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское» и «Белый Медведь». Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплексов в разных регионах России, а также из 3 пивоваренных заводов в Украине.

«Мы уверены, что объединение наших бизнесов и экспертизы, разнопланового портфеля брендов и обширного ассортимента пива, который мы предлагаем нашим потребителям, позволит нам обеспечить рост компании и занять лидирующие позиции на российском и украинском рынках», — прокомментировал слияние Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes.

О партнерстве двух крупнейших компаний с целью укрепления конкурентных позициий брендов в России и на Украине стало известно ещё в августе прошлого года. Тогда компании заявляли, что «помимо укрепления партнерских отношений, планируется, что стоимость доли AB InBev в портфеле Anadolu Efes увеличится».