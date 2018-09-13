«А.Коркунов» создает персонализированные коробки конфет с помощью решений HP Indigo

HP Inc. совместно с компанией Mars Inc. и брендом «А.Коркунов» объявили о запуске сервиса по изготовлению персонализированных коробок конфет. Решение кажется особенно актуальным на фоне прошедшего недавно Дня знаний и приближающегося Дня Учителя.

Уникальный для России проект позволяет всем желающим создавать эксклюзивный дизайн подарочной коробки конфет.

В качестве оформления можно выбрать один из предложенных шаблонов и внести в него изменения в соответствии со своими пожеланиями, а также добавить фото и текст.

Технологическая реализация подобного сервиса стала возможна благодаря цифровой печати HP Indigo, которая и позволяет создавать оригинальную упаковку, вызывающую у покупателя больше впечатлений и повышающую субъективную ценность продукции.

Яна Донмез, директор по маркетингу «А. Коркунов»: Нашей главной задачей было вдохнуть новую жизнь в привычную идею подарка в виде коробки конфет. Мы хотели сделать этот вкусный комплимент более личным, особенным для каждого дарителя и получателя. Согласитесь, получая коробку конфет с фотографией, запечатлившей радостные моменты из вашей жизни, или читая теплые пожелания от друга, по-другому ощущаешь и вкус любимого лакомства. Хочется верить, что потребители оценят это решение и испытают искреннюю радость, держа в руках наш продукт и видя, что он имеет не только отличное качество, но и создан специально для них.

В планах компании развитие сервиса и добавление в систему макетов для изготовления персонализированных подарков на дни рождения, Новый год и другие праздники.