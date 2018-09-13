«А.Коркунов» создает персонализированные коробки конфет с помощью решений HP Indigo

HP Inc. совместно с компанией Mars Inc. и брендом «А.Коркунов» объявили о запуске сервиса по изготовлению персонализированных коробок конфет. Решение кажется особенно актуальным на фоне прошедшего недавно Дня знаний и приближающегося Дня Учителя.
Уникальный для России проект позволяет всем желающим создавать эксклюзивный дизайн подарочной коробки конфет.
В качестве оформления можно выбрать один из предложенных шаблонов и внести в него изменения в соответствии со своими пожеланиями, а также добавить фото и текст.
Технологическая реализация подобного сервиса стала возможна благодаря цифровой печати HP Indigo, которая и позволяет создавать оригинальную упаковку, вызывающую у покупателя больше впечатлений и повышающую субъективную ценность продукции.
Яна Донмез, директор по маркетингу «А. Коркунов»:
Нашей главной задачей было вдохнуть новую жизнь в привычную идею подарка в виде коробки конфет. Мы хотели сделать этот вкусный комплимент более личным, особенным для каждого дарителя и получателя. Согласитесь, получая коробку конфет с фотографией, запечатлившей радостные моменты из вашей жизни, или читая теплые пожелания от друга, по-другому ощущаешь и вкус любимого лакомства. Хочется верить, что потребители оценят это решение и испытают искреннюю радость, держа в руках наш продукт и видя, что он имеет не только отличное качество, но и создан специально для них.
В планах компании развитие сервиса и добавление в систему макетов для изготовления персонализированных подарков на дни рождения, Новый год и другие праздники.
Андрей Карелин, менеджер по развитию бизнеса клиентов HP Indigo в России и странах СНГ:
Тема производства персонализированной упаковки, когда у каждого потребителя есть возможность создать свой неповторимый подарок, добавив свою фотографию и пожелание, очень популярна и востребована на европейском рынке. Мы очень рады, что на российском рынке появился подобный проект и хотим верить, что любители шоколада и бренда «А.Коркунов» по достоинству оценят удобство и функционал сервиса. Мы гордимся, что такой требовательный бренд как «А.Коркунов», сделал выбор в пользу технологии HP Indigo для реализации проекта по цифровой печати.