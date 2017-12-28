PR агент и консультант Ирина Сметанкина выбрала самые резонансные события года в рекламной отрасли за 2017 год

Своим обзором Ирина показывает, что общественный резонанс существует как реальное явление, и в информационном пространстве дальше «плывут» те, кто знает ментальные, инфраструктурные и когнитивные тонкости локальных групп общественности.

Свою подборку Ирина составляла по сугубо профессиональным принципам: значимость информационного повода, освещение в СМИ, резонанс внутри групп общественности. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Логотип Санкт-Петербурга

Администрация Санкт-Петербурга отказалась от использования туристического логотипа, разработанного студией Артемия Лебедева за 1 рубль.

Хочется отметить, что официально логотип был представлен в 2015 году и отлично существовал в информационном пространстве весь 2016 год, успев, действительно, стать символом города у туристов. Однако против машины гос.закупок не попрёшь, даже если ты Артемий Лебедев и несешь своё дело в массы за идею, а не за деньги. В любом случае, как бы то ни было, отличный кейс в портфеле у Студии и опыт работы с государственными органами у всех на виду. А финальное слово в рекламной отрасли – всегда за УФАС России. Почтим память логотипа, канувшего в анналы инфраструктурных формальностей.

Not Guilty от Marvelous

В социальной кампании для британского фонда агентство показало, во что были одеты жертвы насилия в момент нападения.

Когда сердце горячее, а голова холодная, идея всегда находит выход, как и где завладеть умами масс. Кейс, в первую очередь, конечно, про содержание. А ещё в этой подборке он оказался потому, что команда Marvelous использовала стратегию лидеров рекламной отрасли. Они сначала придумали идею, а потом пошли искать площадку для её реализации. Первой, к кому они пришли, хотя и без надежды на успех, стала неделя моды в Москве. После отказа нашли более смелого и релевантного (с точки зрения работы с общественностью) заказчика – это британо-ирландская организация, оказывающая поддержку жертвам насилия. Быть своевременным для общества – очень важный критерий успешности, хотя по лицам аудитории в ролике понятно, что не все собравшиеся хотели думать о насущных проблемах собственного социума.

Промо-кампания фильма «Матильда»

Иностранные артисты, исполнившие главные роли в фильме, не приехали в Россию на премьеру, «Синема парк» и «Формула кино» отказались от проката картины, а телеканалы сняли рекламу из эфира.

Тот самый случай, когда промо-кампания стала громче фильма и привлекла чрезмерное внимание разных групп общественности, вызвав кучу споров и неоднозначных для успеха проката фильма реакций.

Однако все высказанные обвинения не оправдали зрительских ожиданий, а посмотревшие картину даже писали, что никогда не были настолько близки к Богу. В кинотеатрах фильм посмотрело почти 2 млн человек, а кассовые сборы составили 500 млн руб, что, например, в 3 раза ниже кассовых сборов фильма «Последний богатырь» и в почти в 6 раз выше сборов «Аритмии», названных Яндексом и Кинопоиском лучшими фильмами года.

Ролик Мегафон назвали сексистским

К концу года оператор сотовой связи «Мегафон» запустил вирусный ролик в социальные медиа. Девушку-блондинку, которая учит подругу, как надо удачно выходить замуж, запомнят многие женщины, которые реально сотрудничают с европейским бизнес-сообществом. Компания, видимо, подошла к вопросу вирусности с точки зрения «не бывает плохого PR» и собрала в рекламном видео все самые «жёсткие» шаблоны о девушках, которые хотят уехать за границу.

Под гнётом общественного резонанса в сообществе деловых женщин, работающих в сфере бизнеса и каждый день разбивающих подобные стереотипы в головах иностранцев, компания была вынуждена снять ролик из ротации.

Логотип к выборам 2018 года

ЦИК РФ утвердил логотип выборов президента в 2018 году.

Отличная демонстрация соблюдения государственных закупок – всё четко, по форме и в указанные сроки. Удивляет только стоимость контракта и количество участников фокус-групп: 1000 человек в 12 регионах России. То есть приблизительно по 83 человека в каждом городе, с условием, что тестировалось 77 вариантов. Предпочтение в визуализации отдано консервативности. Конечно, высказывания креативного сообщества резонируют в социальных сетях и по сей день. Однако решит ли ключевые задачи и оправдает ли вложенные инвестиции созданный визуальный образ, покажет явка на выборах 2018 года.

adidas. Первый решает

В начале декабря Московское УФАС России обвинила бренд «Адидас» в нарушении закона о рекламе за рекламный модуль в газете «Спорт-Экспресс» кампании «Первый решает».

Главным вопросом остается, конечно, момент – почему именно в начале декабря 2017 года УФАС по г. Москве приняла решение в нарушении закона о рекламе?! Ведь «Первый решает» – кампания 2016 года.

Кстати, появившись с этим двусмысленным сообщением, кампания сразу же вызвала резонанс в креативном сообществе. Широко транслировалось в разных медиа-каналах в прошлом году: турнир по мини-футболу, реклама в спортивных изданиях, социальных сетях.

А финансовые показатели производителя прошлого года (несмотря на общую тенденцию снижения продаж в России) показали, что успешным год оказался только для отдельных категорий: adidas neo, товары для бега, тренировок и футбола – собственно, тех самых продуктовых категорий, которые и продвигала кампания «Первый решает».

В этом году производитель закрыл порядка 150 магазинов в России, приняв решение развивать онлайн-продажи. То есть adidas всё-таки удалось отойти от аудитории «гопников» в сторону прогрессивной модной молодёжи. Жаль только, что всё-таки пришлось штраф заплатить.

Туристический бренд России

Весь год проходили ключевые этапы по разработке туристического бренда России, и в начале декабря высокому экспертному жюри был представлен ТОП-3 из отобранных в народном голосовании концепций.

Волшебство данного события само по себе заключается в том, что для создания образа России в глазах широкой международной общественности произошло объединение профессионального сообщества, в которое вошли ведущие креативные агентства, работающие в России.

Каждое из них на безвозмездной основе внесло свой вклад в рабочие группы, отказавшись от лидерства и имиджа во имя реализации общей идеи. А затем на протяжении нескольких месяцев проходило народное голосование, которое резонировало в разные стороны – кто-то отказывался голосовать из-за отсутствия по сугубо личным представлениям хороших идей, кто-то активно вовлекался, считая своим долгом отдать голос и, таким образом, внести свои 5 копеек в более близкую графику, но безразличных точно не было. Длительный информационный эффект был достигнут именно благодаря долгой работе с вовлечением всех групп общественности и финальным массивным этапом.