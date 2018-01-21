Подборка сервисов для маленьких проектов, самиздата и блогов от команды myWidget (Mail.ru Group)

Персонализированная доставка контента пользователям и ускорение производства материалов при минимальных ресурсозатратах — на это ориентируются большинство паблишеров. В этом материале расскажем об инструментах, которые помогут заменить целый штат специалистов. Некоторые из них уже получили известность среди паблишеров и SMM-щиков, а о некоторых стоит рассказать подробнее.

Publbox вместо контент-стратега

В больших редакциях составлением медиаплана обычно занимается отдельный редактор (уверены, что некоторые из вас сейчас саркастично закивали). Но с этой задачей прекрасно справляется условно-бесплатный PublBox.

Сервис состоит из нескольких важных компонентов:

контент-план, который PublBox составляет самостоятельно после того, как пользователь ответит на несколько вопросов;

дизайн-редактор с большой базой красивых обложек, аватарок и иллюстраций, которыми можно украсить как статью в блоге или онлайн-издании, так и пост в Facebook;

вкладки — очень эффективный инструмент для работы в соцсетях (с помощью него, например, можно быстро запустить конкурс).

Google Trends вместо аналитика

Этот публичный сервис позволит выяснить, как часто (относительно остальных запросов) в поисковике ищут определённый термин или фразу. Частоту поиска можно отследить на разных языках и по разным регионам. Также есть возможность сравнить по популярности два разных запроса. Сервис будет полезен паблишерам, которые хотят оставаться в информационном тренде.

myWidget вместо трафик-менеджера

Этот виджет позволяет удерживать аудиторию на сайте или в блоге благодаря показу персонализированной подборки материалов. Виджет анализирует поведение каждого читателя, а также читателей с похожими интересами (учитываются действия более чем 80 млн пользователей Рунета). На основе этих данных показывает человеку именно тот контент, который будет ему интересен (это, кстати, один из трендов в медиа, который будет набирать силу в наступившем году).

В myWidget есть ряд полезных инструментов и возможностей.

Блоки рекомендаций, отображающиеся в конце статьи либо в середине или сбоку от неё. Например, блок «Вам также будет интересно...» с подборкой материалов с вашего же сайта, которые могут заинтересовать данного пользователя;

Чат-боты, которые устанавливаются в Telegram или Facebook и служат для персонализированной доставки контента прямо в мессенджеры;

Поддержка AMP-страниц. AMP-страницы, адаптированные для быстрой загрузки с мобильных устройств, стали must have для каждой уважающей себя редакции. На них тоже можно установить этот виджет.

Кроме того, для продвинутых пользователей есть возможность более тонкой настройки. Сам виджет встраивается, показывает прозрачную статистику, а также дает возможность зарабатывать на своём контенте.

Орфограммка вместо редактора

Конечно, все наши коллеги по цеху просто обязаны обладать безупречной грамотностью, но перепроверить себя никогда не помешает. Тем более, что сделать это можно в два клика. Орфограммка быстро завоевала популярность среди всех, кто следит за грамотностью речи в своих материалах.

Через этот сервис можно проверить орфографию, пунктуацию и грамматику, а также отследить тавтологию, неблагозвучие и прочие языковые непотребства. Есть пробный период использования, но подписка стоит очень дёшево и быстро окупается безупречно грамотными текстами.

Реформатор вместо корректора

Этот инструмент отвечает за «красоту» — там, где нужно, заменит дефис на тире и вставит кавычки-«ёлочки». Это, по сути, мелочи, но от них очень сильно зависит восприятие текста. Это как если прийти на светский приём в безупречном костюме, с хорошими манерами, но с покосившейся набок бабочкой. Принцип работы очень прост: вставить в поле текст, нажать кнопку «Типографить» — и получить приятный глазу результат.

Главред вместо... главреда?

Нет, конечно, главред незаменим. Но подспорье очень неплохое: Максим Ильяхов, автор библии для копирайтеров «Пиши-сокращай», разработал систему, которая умеет делать текст красивым — не визуально, а по смыслу.

Безжалостно режет штампы, необъективные оценки, лишние местоимения и модальные глаголы. В общем, текст причесывает так, чтобы он выглядел не как рекламная брошюра, а как добротный материал. Соответствие текста информационному стилю измеряется в баллах внизу страницы. Впрочем, иногда сервис жестит. Но где вы видели главреда, который не жестит?

ACE Cloud9 вместо кодеров

В некоторых случаях необязательно бежать в технический отдел, чтобы отредактировать код на странице. ACE — это удобный онлайн-редактор исходного кода: он подсвечивает синтаксис, темы и горячие клавиши. Его также легко встроить на страницу своего сайта. Ну и кто теперь гуманитарий?