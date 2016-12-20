Кейс по успешному внедрению бренда в мероприятие от телекомпании «Первый ТВЧ»

«В городах ежедневно проходят мероприятия, посвященные разным тематикам, казалось, что на каждое увлечение человека существует отдельный фестиваль, некоторые из них масштабные, другие более узконаправленные, но в тоже время это особый вид отдыха, который нельзя отрицать набирает популярность, нам как специалистам медиаиндустрии, нельзя игнорировать это течение, ибо там где люди, там есть место для рекламы.» - Мария Черкасская, ведущий специалист службы рекламы и продвижения телекомпании «Первый ТВЧ», составила для Sostav кейс по успешному внедрению бренда в мероприятие.

«Первый ТВЧ» — одна из крупнейших телекомпаний в России, специализирующихся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного вещания, с 2013 года проводит собственные мероприятия тесно связанные с тематикой своих каналов, среди них детский квест канала «Рыжий», Кубок телеканала «Охотник и рыболов», фестиваль «Загородный».

Итак, на что следует обратить внимание, принимая решение участвовать в качестве спонсоров в мероприятии.

Определение целей

Принимая решение участвовать в мероприятии, компании, как правило, выделяют следующие цели: привлечение новых клиентов, продвижение новых продуктов, увеличение узнаваемости бренда, улучшение доверия к бренду, поддержание имиджа или его изменение со стороны, маркетинговые исследования.

Специалист, продвигающий бренд, должен, прежде всего, понимать и осознавать какие цели он преследует, принимая участие в мероприятии. Это основа любой работы.

Целевая аудитория

Первое правило очень простое и интуитивно понятное, тематика и эмоциональная наполненность фестиваля должна совпадать с вашим товаром или услугой. Розовое к розовому, брутальное к брутальному и т.д.

Мероприятия позволяют выстроить взаимоотношения с потребителем, наладить связь, если можно так выразиться, эмоционально связать. Возьмем в качестве примера Кубок телеканала «Охотник и рыболов», это фестиваль для всей семьи, в 2015 году мероприятие посетило более 9500 человек. На площадке царит атмосфера братства, любви к общему делу, посетители с радостью делятся опытом, участвуют во множестве мастер-классов.

Давайте смоделируем ситуацию, человек любит рыбачить, приходит на фестиваль, посвященный его любимому делу, встречает единомышленников, проводит отлично день, тестирует товары наших партнёров в формате развлечений, и бренд наших партнёров скорее всего будет ассоциировать с этим днем, с приятными эмоциями и воспоминаниями. Связь выстроилась, бренд партнера уже приятно отличается от всех остальных товаров на полке.

Рекламная кампания

Еще одним преимуществом участия в мероприятиях это возможность внедрения в рекламную кампанию фестиваля. Для небольших компаний малого и среднего бизнеса это может служить весомым преимуществом и приятным бонусом для крупных кампаний, т.е. это хорошая возможность попасть на дорогостоящие рекламные форматы, что позволит сэкономить бюджеты. Так что, при выборе мероприятия, стоит обратить внимание и на его рекламную кампанию.

Мы продвигаем свои фестивали по принципу 360 градусов, но основным рекламным каналом, конечно же, служат наши ресурсы, соединения тематический канал + тематическое мероприятие дает очень мощный эффект, что доказывает высокая посещаемость проводимых мероприятий и рост базы постоянных партнеров наших мероприятий.

Также, после проведения Кубка телеканала «Охотник и рыболов», съемочная группа телеканала снимает фильм о мероприятии, который транслируется на ТК «Охотник и рыболов», помимо фильма, о Кубке и его партнерах рассказывают в телепередаче собственного производства телеканала «В курсе дела». Это дополнительные рекламные возможности для наших партнеров, интегрированные в телепередачи нашей компании.

Что касается детского квеста телеканала «Рыжий», съемочная группа телеканала снимает сюжет о мероприятии в рамках телепередачи «Рыжие новости».

Естественная интеграция

Интересная и нескучная активность на мероприятии обеспечит больше внимания и рост посещаемости на вашу площадку. А органичное внедрение на фестиваль будет восприниматься посетителями как часть развлекательной программы, вызывать больше доверия и не восприниматься как реклама.

Если рассматривать интересы аудитории Кубка телеканала «Охотник и рыболов», то она не ограничивается только лодками и снастями. Из года в год мы приглашаем принять участие компании, представляющие рекреационную технику (квадроциклы, вездеходы, снегоходы, гидроциклы, лодки, моторы). Место проведения – наличие большого водоема, ухабистые тропы, леса, поля – очень подходят для тестирования подобной техники. Возможность бесплатно протестировать технику никого не оставляет равнодушными.

Во время зимнего Кубка в прошлом году в Воронеже мы пригласили компанию – дистрибьютера специализированных наушников для охотников. Во время охотничьего биатлона, каждый мог попробовать на себе этот чудный товар. Отклики для партнера не заставил себя долго ждать – информация о чудо-наушниках разлетелась моментально.

Как известно, охотники и рыбаки, люди любящие отдых на природе. Палатки, туристическое снаряжение также активно принимает участие в наших мероприятиях.

Например, можно построить палаточный город, где в течение всего мероприятия – гости сравнивают, выбирают и даже покупают палатку. Сейчас развиваются охотхозяйства, загородные участки- поэтому у нас иногда выставляются со своей экспозицией подобные клубы. А в качестве максимальной лояльности – дарят сертификаты на бесплатное проживание у себя.

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