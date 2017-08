Ключевое отраслевое событие в России и СНГ и главное место встречи производителей, поставщиков и их заказчиков

5-7 сентября в Крокус Экспо состоится знаковое событие для промо бизнеса – 32-я Международная выставка промоиндустрии IPSA - ключевое отраслевое событие в России и СНГ и главное место встречи производителей, поставщиков и их заказчиков: рекламных агентств, корпоративных клиентов и дистрибьюторов.

Новое на выставке в 2017 году:

- 37 участников примут участие в выставке впервые, а это значит, что профессиональную аудиторию ждет большое количество новых имен, продуктов и поводов для вдохновения!

- Тайвань и Узбекистан в списке стран-участниц

- Аромамаркетинг – новое направление на выставке

- Конференция Brand & Business - событие, на 100% посвященное промо и рекламе, на котором рождаются тренды создания креатива и брендинга, продвижения и мерчандайзинга, и выстраиваются стратегии развития промобизнеса

- Сеть профессиональных контактов - это абсолютно уникальный инструмент, который дает возможность общаться и взаимодействовать с представителями индустрии еще до начала самой выставки. Начать строить бизнес-отношения, назначать встречи и составить индивидуальный план посещения выставки. Выбрать интересные мероприятия, отправлять сообщения, создать список интересующих компаний и их продуктов, чтобы в дальнейшем распечатать его и использовать в дни выставки.

Мероприятие в этом году отличается особой международной активностью. В экспозиции на стендах более 150 компаний из Беларуси, Германии, Китая, Пакистана, России, Тайваня (NEW), Турции и Узбекистана (NEW) будут представлены последние новинки из Европы, необыкновенные идеи подарков из Азии и актуальные тренды, воплощённые в жизнь известными производителями, креативные и стандартные продукты и идеи для корпоративного стиля и продвижения бренда от проморучек, футболок и блокнотов до 3D технологий и персонализированных предметах роскоши.

Среди присутствующих на выставке стран, стоит отдельно отметить Турцию, как самую представленную по численности компаний-участниц, что говорит о возрастающей роли этой страны на проморынке в целом и в России в частности. Экспозиция Турции на IPSA Осень 2017 будет самой представительной за всю историю выставки. Возглавят её безусловные лидеры отрасли, хорошо известные и в России компании Caspi Group и ACAR Group, яркие премьеры ожидаются от текстильных компаний, а также от крупнейших турецких каталогов.

Этой осенью существенно увеличился текстильный сектор на IPSA, в рамках которого свою продукцию продемонстрируют: Трисар, Тригон текстиль, Промофабрик, и др.

Не перестают появляться и новые направления на IPSA. В этом году смотрим в направлении Аромамаркетинга. Парфюмерный дом моды представит товары, которые помогут установить сильную ассоциацию между ароматом и брендом.

Среди участников выставки крупнейшие игроки рынка промо и перспективные начинающие компании: Caspi Group, ACAR Group, Pro-Motion, Parker, МЕЗА, Kalemcilik, ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ, KICKPACK, АЛЬТ, ОФИС-ЭКСПРЕСС, PRO-fabric, СПАРК-М, ПОНИ, ЭКО Финпласт, EXTRA PACK, АЛЬФА-ДИЗАЙН, OPTEXX RUS, Норгис Пресс, FAR EAST YU LA INDUSTRY LTMITED, YIWU JUHENG PACKGING CO., ТИПОГРАФИЯ КЕМ, ТриСар, ДОМИНАНТА, PRODIR, BLB, Fancy Armor, FineDesign, STARK-COTTON, А2Пресс, Мобилсервис, Zhongshan Arparc Electric Co., KingTAK, Sino Optical, Полимат, Проф-Пресс, CHOKO BRAND и многие другие.

На площади более 4500 кв.м. посетители выставки смогут ознакомиться с самыми разными решениями в следующих направлениях:

- Продукты и решения для рекламы и промо

- Все возможности полиграфии

- Корпоративные и новогодние подарки

- Брендированная упаковка

- Оборудование и технологии для рекламы

- Возможности персонализации и нанесения

- Оформление точек продаж

Параллельно с выставкой пройдет конференция IPSA Brand & Business, где эксперты в промо из креативной и рекламной индустрии и крупнейшие заказчики промопродукции примут участие в профильных дискуссиях с ведущими российскими поставщиками, познакомятся с передовыми трендами создания уникальной рекламной и сувенирной продукции, креативных бизнес-подарков, средств визуального мерчендайзинга, узнают о новых приёмах бренд-менеджмента, промо и коммуникаций.

В первый день 5 сентября – Business - состоятся панельные дискуссии с участием 3-х сторон, посвященные состоянию отечественного промосувенирного сегмента, прогнозам и трендам рынка, новым технологиям в различных категориях продукции (рекламный текстиль, наградная продукция, подарки, полиграфическая продукция, авторские сувениры, мерчендайзинг, POSm и т.п.), стратегиям развития промобизнеса и выстраиванию долгосрочных отношений с заказчиками, организации тендеров и закупок и др.

2-й день (6 сентября) – Brand– посвящен технологиям создания креатива, продвижения брендов, BTL-коммуникациям, управления маркетингом, искусству брендинга и BTL-коммуникаций:

Среди спикеров конференции – представители компаний-лидеров отрасли, ассоциаций, агентств, корпоративные клиенты, зарубежные эксперты и др.

В дни выставки будет проходить IPSA CHO!CE Awards - конкурс на лучшую промо-идею, в котором примут участие экспоненты выставки со своими лучшими продуктами и решениями в трех ценовых решениях. На протяжении трех дней выставки более 4000 посетителей смогут принять участие в голосовании и выбрать победителей премии.

За три дня работы выставки посетители найдут отраслевые новинки рекламно-сувенирной продукции, креативные подарки и упаковку, брендированную одежду, аксессуары и спортивные товары, сверхвозможности полиграфии и технологические новшества, а также обсудить наиболее актуальные темы промобизнеса и задать насущные вопросы экспертам.

До встречи 5 сентября в «Крокус Экспо», где снова соберутся! Время работы выставки: 5,6 сентября – с 10:00 до 18:00, 7 сентября – с 10.00 до 17.00

Бесплатная регистрация на выставку: www.ipsa.ru