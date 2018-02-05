Рекламодатели потеряли почти 5 млн долларов из-за технического сбоя

Во время финала Чемпионата Национальной футбольной лиги США произошел сбой аппаратуры, в результате которого рекламодатели потеряли почти 5 миллионов долларов, сообщает The Verge.

Во время коммерческого перерыва в первом тайме, когда на экране должна была транслироваться реклама, из-за технических проблем 30 секунд зрители наблюдали чёрный экран. Кроме того, проблемы выявились и у зрителей в сети: интернет-трансляция была практически сорвана.

Размещение видеороликов на Супербоуле считается одним из наиболее дорогих. Однако организаторы утверждают, что коммерческое и игровое время не было упущено, так как при разработке сценария мероприятия время изначально рассчитывается с запасом на решение подобных проблем.

«У нас случился кратковременный сбой оборудования, который мы быстро устранили. Игра и рекламодатели не пострадали», – говорилось в сообщении NBC.

Пользователи активно обсуждали этот инцидент в сети. «Самая дорогая реклама в мире погрузила в скуку и уныние. Жгут только мексиканцы», – писали разочарованные пользователи. «Видно, черный цвет заплатил неплохие деньги за такую рекламу», – шутили они в соцсетях.