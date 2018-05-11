Решение суда будет обжаловано

Издательство «Вентана-граф» ранее выпустило более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение». Судебное дело завершилось взысканием с «Вентана-Граф» 3,7 млрд рублей, сообщает RNS.

Изображение, о котором спорили издательства, — знак ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), размещаемый на учебниках обоих издательств. При этом «Просвещение» зарегистрировало логотип с ФГОС в качестве своего товарного знака.

Арбитражный суд Москвы сегодня внес ясность в ход разбирательств между издательствами.

«Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3 млрд 756 млн 100 тысяч 122 рубля, а также расходы по госпошлине 212 тыс. рублей», — постановила судья Екатерина Титова.

Товар «Вентана-граф» с этим знаком признали контрафактным и потребовали изъять из оборота, уничтожив за собственный счет.

Представитель «Вентаны Граф» по итогам заседания заявил, что издательство будет оспаривать это решение. «Просвещение» также готово отстаивать свои интересы и дальше, если этого потребует ситуация.

«Мы удовлетворены решением суда и надеемся, что нам удастся отстоять это решение в последующих инстанциях. Иск удовлетворен практически в полном объеме, и более того, эта сумма является выдающейся для российской практики», — сообщила RNS по итогам заседания суда юрист Елена Трусова, представляющая интересы «Просвещения».