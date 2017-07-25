SMM Camp - интерактивное обучающе-практическое мероприятие в сфере интернет-маркетинга в России

С 23 по 29 августа на самом популярном курорте России – в Сочи состоится уникальный Всероссийский SMM CAMP SOCHI. Здесь соберутся более 500 человек: маркетологи, бизнесмены, PR-менеджеры, блогеры, digital-директора или те, кто хотят освоить эти профессии. Ежедневно самые востребованные спикеры будут повышать экспертность и ценность каждого участника.

В программе мероприятия Вас ждет:

- насыщенная программа из 120 лекций, где ты сам заранее выбираешь контент, который тебе нужен — не важно, новичок ты или профи. Дополнительно все записи лекции будут отправлены на почту

- исключительная возможность попасть на закрытые встречи со спикерами, ценность консультации которых измеряется шестизначными цифрами

- нетворкинг-сессии, где можно найти партнера, работодателя, исполнителя и единомышленников

- баттлы между спикерами и блогерами: на сцене они выяснят, кто из них круче в той или иной теме

- уникальный SMM-квест: путешествие по самым популярным локациям Сочи, включая олимпийские объекты

- эксклюзивная игра «FollewerHunter»

- ведущие мероприятия — телезвёзды и популярные блогеры

- ежедневная утренняя тренировка со спортивными блогерами

- прыжки с самого длинного подвесного моста в Европе, вечеринка у бассейна, гонки на Формуле-1 и другие развлечения.

Все гости будут жить в Олимпийском парке на первой линии. Все участники будут разделены на команды, каждая из которых займётся реальной раскруткой именитых брендов в социальных медиа. Команда, продемонстрировавшая самый эффективный и креативный кейс, заберёт денежный приз - 500 000 руб.

О чем пойдет речь в лекториумах:

Кибер-отдел (настройка трафик-системы, разработка трафик-стратегии, изучение целевой аудитории, выявление сегментов и психотипов, настройка систем аналитики, планирование и контроль показателей).

Контент-маркетинг (все, что касается создания контента для блога, сообществ в социальных сетях, видеосценариев, презентаций, контента для стратегии маркетинговой воронки).

Монетизация (конвертация клиентов в первую крупную покупку, монетизация входящих заявок из воронки, помощь в потреблении информационных продуктов, консультации для решения запросов подписчиков).

Сервис (сопровождение и поддержка постоянных клиентов, техническое сопровождение, работа над повышением доверия и лояльности клиентской базы, ответы на вопросы в автоматическом режиме, автоворонки, сбор и анализ данных, e-mail рассылка, чат-боты).

Трансформация (верстка landing-page, работа с сервисами, email-рассылка, настройка платежных систем, создание скриптов для веб-страниц).

Цель SMM CAMP MORE — создать среду для ядерного роста специалистов и бизнеса, среду, доступную каждому.