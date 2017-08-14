Обсудить новости и перспективы внедрения технологии блокчейн в России ИД пригласил ведущих экспертов рынка

Тема блокчейна стала одной из самых обсуждаемых на экономическом форуме в Петербурге. Цифровая экономика нуждается в принципиально новых технологиях. Система денежных переводов и хранения данных устарела.

Ей на смену идёт глобальная система распределенных реестров — блокчейн — огромная база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства. Технология блокчейн призвана изменить будущее практически всех сфер экономики. В качестве особого бонуса этой технологии выступает высокий уровень безопасности, защита от хакерских атак. Сейчас внедрение блокчейн-платформ идет в тестовом режиме, а вот массовое внедрение планируется через два года.

Отдельного внимания заслуживает тема создания отечественной виртуальной валюты — крипторубль, о чем заявила Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ на ПМЭФ 2017. Сейчас ЦБ разрабатывает специальную платформу для выпуска и хранения цифровых рублей.

Обсудить новости и перспективы внедрения технологии блокчейн в России ИД «Коммерсантъ» пригласил ведущих экспертов рынка.

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