Мероприятие собирает вместе ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов и т.д.

Adam Smith Conferences приглашает принять участие в «РОССИЙСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ФОРУМЕ» - главном мероприятии российской автомобильной отрасли, которое состоится 13-14 марта в гостинице «Рэдиссон Ройал» в Москве.

Форум собирает вместе ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов, представителей государственных структур и инвестиционных компаний.

Ведущие игроки отрасли считают форум обязательным мероприятием для посещения, которое предоставляет самую актуальную информацию по рынку и великолепные возможности для делового общения.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 2018 ГОДА:

ОБЗОР ОТРАСЛИ: правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.

ОБЗОР ОТРАСЛИ: аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж.

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства в 2018-2019 гг. от ведущих автопроизводителей.

СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.

СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА российской автомобильной промышленности - обсуждение возможностей и наиболее оптимальных путей выхода на экспортные рынки, демонстрация практических наработок компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции

ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.

Более подробно с темами форума Вы можете ознакомится на сайте, скачав программу.

Специальные условия участия для подписчиков Sostav.ru: 10% скидка по промокоду: 1143 mSOSTAV