Оргкомитет настоятельно рекомендует не медлить с подачей работ

Напоминаем, что для регистрации работы, необходимо заполнить онлайн форму на сайте, в соответствии с техническими требованиями. Заявка считается завершенной только после запроса счета.

Не пропустите возможность соревноваться за признание ваших коллег и соперников, а также за награды, присужденные лидерами и креативными умами международной рекламной индустрии.

Важно отметить, что цена на подачу работ с 1 по 8 сентября на Last minute deadline, выше.

По всем вопросам участия в фестивале обращайтесь в оргкомитет: (0038 044) 490-90-30, festival@vrk.org.ua – Катерина Грабовская.

Прием работ открыт на официальном сайте.