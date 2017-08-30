Напоминаем, что для регистрации работы, необходимо заполнить онлайн форму на сайте, в соответствии с техническими требованиями. Заявка считается завершенной только после запроса счета.
Не пропустите возможность соревноваться за признание ваших коллег и соперников, а также за награды, присужденные лидерами и креативными умами международной рекламной индустрии.
Важно отметить, что цена на подачу работ с 1 по 8 сентября на Last minute deadline, выше.
По всем вопросам участия в фестивале обращайтесь в оргкомитет: (0038 044) 490-90-30, festival@vrk.org.ua – Катерина Грабовская.
Прием работ открыт на официальном сайте.