Судьи оценят конкурсы Film и Out of Home

Оргкомитет девятнадцатого Киевского Международного Фестиваля Рекламы спешит сообщить состав жюри, который оценит конкурсы Film и Out of Home. Председателем жюри стал Tony Hardcastle, Global Creative Director, MullenLowe London из Великобритании.

Среди судей — международные эксперты, которые выходят за рамки простых решений, подтверждают свой статус, отвоевывая награды на самых престижных фестивалях и вдохновляют других решаться на больше.

Команда судей конкурсов FILM & OUT OF HOME:

Глава жюри — Tony Hardcastle, Global Creative Director, MullenLowe London, Великобритания

Luciana Cani, старший вице-президент, исполнительный креативный директор LAPIZ, США

Patrik Hartmann, креативный директор FCB Hamburg, Германия

Joao Oliveira, креативный директор J. Walter Thompson Lisbon, Португалия

Sergio Alves, исполнительный креативный директор Cheil Brasil, Бразилия

Martin Winther, креативный директор 180Heartbeats Jung Von Matt, Польша

Mihai Fetchu, креативный директор Geometry Global Bucharest, Румыния

Erekle Mkheidze, исполнительный креативный директор ABK Communications, Грузия.

В конкурсе Film жюри предстоит оценить креативность рекламных роликов, а также инновации в использовании видео для передачи сообщения бренда.

Обновленная конкурсная программа девятнадцатого КМФР, кроме традиционной наружной рекламы, предлагает участникам конкурса Out Of Home крафтовые категории, в которых, прежде всего оценивается качество исполнения и мастерство, а также новую категорию INNOVATION IN OUTDOOR, в которой оценивается инновационное использование окружающей среды для передачи сообщения бренда.

Дедлайн приема работ — 20 апреля.

С деталями фестиваля, правилами и стоимостью участия можно ознакомиться на сайте.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская или звонить по номеру +38 (044) 490 90 30.