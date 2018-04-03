Оргкомитет девятнадцатого Киевского Международного Фестиваля Рекламы спешит сообщить состав жюри, который оценит конкурсы Film и Out of Home. Председателем жюри стал Tony Hardcastle, Global Creative Director, MullenLowe London из Великобритании.
Среди судей — международные эксперты, которые выходят за рамки простых решений, подтверждают свой статус, отвоевывая награды на самых престижных фестивалях и вдохновляют других решаться на больше.
Команда судей конкурсов FILM & OUT OF HOME:
- Глава жюри — Tony Hardcastle, Global Creative Director, MullenLowe London, Великобритания
- Luciana Cani, старший вице-президент, исполнительный креативный директор LAPIZ, США
- Patrik Hartmann, креативный директор FCB Hamburg, Германия
- Joao Oliveira, креативный директор J. Walter Thompson Lisbon, Португалия
- Sergio Alves, исполнительный креативный директор Cheil Brasil, Бразилия
- Martin Winther, креативный директор 180Heartbeats Jung Von Matt, Польша
- Mihai Fetchu, креативный директор Geometry Global Bucharest, Румыния
- Erekle Mkheidze, исполнительный креативный директор ABK Communications, Грузия.
В конкурсе Film жюри предстоит оценить креативность рекламных роликов, а также инновации в использовании видео для передачи сообщения бренда.
Обновленная конкурсная программа девятнадцатого КМФР, кроме традиционной наружной рекламы, предлагает участникам конкурса Out Of Home крафтовые категории, в которых, прежде всего оценивается качество исполнения и мастерство, а также новую категорию INNOVATION IN OUTDOOR, в которой оценивается инновационное использование окружающей среды для передачи сообщения бренда.
Дедлайн приема работ — 20 апреля.
С деталями фестиваля, правилами и стоимостью участия можно ознакомиться на сайте.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская или звонить по номеру +38 (044) 490 90 30.