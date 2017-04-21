Фестиваль состоится в Киеве на ВДНХ 25-26 мая 2017



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Оргкомитет Киевского Международного Фестиваля Рекламы продлил дедлайн подачи конкурсных работ до 28 апреля. Подать заявки можно на сайте. Фестиваль состоится в Киеве на ВДНХ 25-26 мая 2017.

Обратите внимание, обычно КМФР переносит дедлайн всего лишь один раз, поэтому 28 апреля –это будет финальный дедлайн и последний шанс увидеть себя в числе участников конкурсной программы и, надеемся, победителей КМФР 2017. Успейте зарегистрировать свои работы, иначе все фестивальные награды достанутся конкурентам. Не упустите возможности представить свои лучшие работы на оценку 76 членов жюри из 26 стран мира, которые являются неоднократными победителями международных фестивалей/конкурсов и участники международных судейских составов, включая Cannes Lions. Члены жюри 18-го КМФР строго, но справедливо оценят каждую работу, представленную на фестивале.

Для всех участников 18-го КМФР есть пространстводля креатива – 12 конкурсов по 150 категориями, также включая Индустриальный конкурс с рекламодателями в жюри. Согласитесь, что это круто, когда твои работы оценивают международные коллеги, но еще важнее, когда твои проекты увидит и оценит клиент. Ведь агентства живут в украинских реалиях, работают с украинскими клиентами, с их вполне конкретными задачами, которые тоже требуют своих решений. Более того, именно эти задачи выполняются за деньги клиентов.

Ну и, конечно, не забудьте о конкурсе Best Marketing Innovations, который поможет набрать дополнительные баллы для клиентов в рейтинге Лучших маркетинговых команд (Best Marketing Teams 2017), а для агентств в рейтинге креативности и мастерства Украины.

По всем вопросам участия в фестивале обращайтесь в оргкомитет: (0038 044) 490-90-30, festival@vrk.org.ua – Катерина Грабовская.

Прием работ открыт на официальном сайте – финальный дедлайн 28 апреля. Именно поэтому оргкомитет рекомендует поспешить с оформлением и загрузкой лучших кейсов.