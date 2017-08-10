Программу фестиваля впервые будет курировать программный комитет, состоящий из признанных экспертов рекламной индустрий

В середине августа в Бессоннице на Красном Октябре пройдёт традиционная ежегодная презентация 27-го Международного фестиваля рекламы Red Apple. На летней веранде встретятся участники фестиваля, профессионалы рекламной и маркетинговой индустрии, представители креативного сообщества, чтобы узнать, какие сюрпризы приготовил Red Apple.

Первый и, пожалуй, главный момент - в этом году фестиваль пройдёт дважды: один уже состоялся в феврале, а следующий запланирован на 7 – 8 декабря 2017 года, и это послужило началом больших изменений. Red Apple вырастет вдвое: во-первых, он займёт сразу две площадки – Digital October и Deworkacy на «Красном октябре», во-вторых, программа фестиваля дополнится практическими секциями - интенсивами, мастер-классами и воркшопами. Вишенкой на торте станет двухдневный интенсив от одной из самых известных в мире школ интерактивных коммуникаций, о котором подробнее также расскажут на презентации фестиваля.

В этом году программу фестиваля впервые будет курировать программный комитет, состоящий из признанных экспертов рекламной индустрий. Именно они подскажут самые актуальные темы, найдут самых ярких спикеров и придумают свежие форматы секций для фестиваля. Представит программный комитет широкой публике президент фестиваля Элла Стюарт.

Изменения коснулись и конкурсной программы, которая дополнилась двумя новыми категориями: «Использование данных» и «Интерактивная реклама (крафт)». Теперь побороться за победу на фестивале можно в 20 категориях. Подробнее о новых категориях расскажет генеральный директор фестиваля – Валентин Смоляков.

Международный состав жюри Red Apple также будет представлен на презентации. Традиционно в список жюри фестиваля входят мировые лидеры креативной индустрии, лауреаты престижных рекламных премий, отмеченные рейтингом The Gunn Report.

Третья важная часть презентации — фирменный стиль фестиваля. Креативный директор агентства BBDO Group и создатель уже полюбившейся всем айдентики Red Apple, Александр Загорский презентует грядущее обновление, которое сохранит в себе фирменный паттерн, но добавит свежести и яркости фестивалю.

Официальная часть плавно перетечёт в вечеринку AdBusters, где отыграет свой огненный сет резидент легендарного московского клуба КРЫША МИРА - DJ Nils, а также выступит электронный дуэт The Yoz в лице композитора и продюсера Алексея Образцова и неподражаемой певицы Zonda.

Презентация пройдет в ночном клубе Бессонница по адресу Болотная набережная 11, строение 1. Гости мероприятия начнут собираться на приветственный коктейль в 18:30, а в 19:30 стартует официальная часть. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Для аккредитации СМИ, отправьте заявку со своими именем, фамилией и названием издания на почту: pr@festival.ru.

Red Apple — ежегодный международный фестиваль рекламы и одно из самых крупных мероприятий для специалистов рекламной индустрии в России. Каждый год на Red Apple награждают лучшие рекламные проекты со всего мира. Смотрите победителей 2016 года по ссылке. На фестивале проходят лекции и мастер-классы ведущих специалистов по маркетингу, рекламе, современным медиа. Узнавайте по ссылке, какие спикеры выступят на Red Apple в этом году.